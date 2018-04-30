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Политика
Симоньян рассказала, как Россия двумя твитами «порушила» демократию в США
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    Симоньян рассказала, как Россия двумя твитами «порушила» демократию в США

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    Симоньян рассказала, как Россия двумя твитами «порушила» демократию в США

    Москва, 30 апреля. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в Facebook рассказала, как Россия «в два твита» обрушила демократию в США.

    Известная российская журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала доклад американских спецслужб о якобы имевшим место вмешательстве РФ в выборы в США. В сообщении в соцсетях она приводит «краткий пересказ 243 страниц» отчета.

    «Доказательств вмешательства нет. Мы (Россия- прим. ФАН) потратили 30 долларов на два твита, и эти два твита порушили их демократию 3. Мы критиковали и Хиллари, и Трампа, но Хиллари чаще. А это ведь обидно», — написала Симоньян.

    Остальные тезисы не представляют особого интереса, резюмировала журналистка. Напомним, что в Белом доме и в Кремле опровергали причастность РФ к предвыборной кампании в США. В МИД РФ подчеркивали, что доказательств обратного американцы предоставить не могут.

    Автор: Ирина Селезнева
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