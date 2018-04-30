Меню
ФАН-ТВ
Прикоснуться к морю: фестиваль ледоколов в Петербурге отметил пятилетний юбилей. ФАН-ТВ
Украина
Вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Прикоснуться к морю: фестиваль ледоколов в Петербурге отметил пятилетний юбилей. ФАН-ТВ

    52

    Впервые в этом году участие в фестивале ледоколов принимает самый молодой из них — «Новороссийск». Несмотря на свой юный возраст — всего полтора года — «Новороссийск» уже успел побывать на Баренцевом, Белом и Карском морях. Он способен с легкостью преодолевать лед толщиною до полутора метров. Автономного запаса топлива ему хватает, чтобы работать в течение 40 суток. На шестиэтажном гиганте есть даже вертолетная площадка. Двухпалубное судно полностью автоматизировано. 

    «У этого ледокола нет такого понятия, как задний ход. У обычных судов, если дернуть за ручку управления машиной, можно дать передний ход, можно дать задний. У нас для того, чтобы затормозить и начать движение назад, нужно развернуть винто-рулевую колонку на 180 градусов, и тогда мы начнем двигаться в обратном направлении», — поясняет капитан ледокола «Новороссийск» Ярослав Вержбицкий.

    В дни фестиваля каждый желающий может не только прогуляться по палубе, но и узнать, как устроен ледокол изнутри. Увидеть центральный пост управления и побывать в сердце ледокола — машинном отделении. Только на первый взгляд кажется, что все трубы здесь одинаковые, на самом деле все гораздо сложнее.

    «Каждая жидкость – охлаждающая, топливо, масло – она маркируется своим цветом, потому что если бы не было маркировки, то было бы тяжело определить, что это за трубопровод проходит. Ну, скажем, здесь написано: «Коричневый, белый, коричневый», – это термальное масло. Соответственно все это в изоляции. Это облегчает работу», — рассказывает главный механик ледокола «Новороссийск» Александр Андрианов.

    Семь футов под килем. Фестиваль ледоколов в Петербурге отметил пятилетний юбилей. ФАН-ТВ

    Фестиваль уже стал визитной карточкой Петербурга, ведь аналогов у праздника в мире нет. Показать свою мощь во всей красе на юбилейную акцию пришли такие покорители льда, как: «Мудьюг», «Невская застава», «Иван Крузенштерн» и «Санкт-Петербург». Гости фестиваля с самого утра выстраиваются в очереди, чтобы как можно скорее оказаться на борту этих величественных красавцев.

    «Сегодня мы пришли к открытию, отстояли полтора часа. Необычно для нас, сухопутных людей, побывать на корабле, прикоснуться к морю, можно сказать. Классно!»  —  делится впечатлениями посетительница фестиваля Ольга Попкова.

    Каждый ледокол уникален. К примеру, «Невская застава» — единственное судно, которое может зимой проходить под сведенными мостами на Большой и Малой Неве. Благодаря особому механизму высота рубки опускается на 2 метра.

    В прошлом году фестиваль ледоколов собрал полмиллиона зрителей. В этом году организаторы планируют побить рекорд, добавив еще больше элементов шоу. Кульминацией праздника по традиции стал уже полюбившийся многим «Вальс буксиров».

    Автор: Елена Новицкая; Евгений Рудаков; Александр Яремчук
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.