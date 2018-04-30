Прикоснуться к морю: фестиваль ледоколов в Петербурге отметил пятилетний юбилей. ФАН-ТВ

Впервые в этом году участие в фестивале ледоколов принимает самый молодой из них — «Новороссийск». Несмотря на свой юный возраст — всего полтора года — «Новороссийск» уже успел побывать на Баренцевом, Белом и Карском морях. Он способен с легкостью преодолевать лед толщиною до полутора метров. Автономного запаса топлива ему хватает, чтобы работать в течение 40 суток. На шестиэтажном гиганте есть даже вертолетная площадка. Двухпалубное судно полностью автоматизировано.

«У этого ледокола нет такого понятия, как задний ход. У обычных судов, если дернуть за ручку управления машиной, можно дать передний ход, можно дать задний. У нас для того, чтобы затормозить и начать движение назад, нужно развернуть винто-рулевую колонку на 180 градусов, и тогда мы начнем двигаться в обратном направлении», — поясняет капитан ледокола «Новороссийск» Ярослав Вержбицкий.

В дни фестиваля каждый желающий может не только прогуляться по палубе, но и узнать, как устроен ледокол изнутри. Увидеть центральный пост управления и побывать в сердце ледокола — машинном отделении. Только на первый взгляд кажется, что все трубы здесь одинаковые, на самом деле все гораздо сложнее.

«Каждая жидкость – охлаждающая, топливо, масло – она маркируется своим цветом, потому что если бы не было маркировки, то было бы тяжело определить, что это за трубопровод проходит. Ну, скажем, здесь написано: «Коричневый, белый, коричневый», – это термальное масло. Соответственно все это в изоляции. Это облегчает работу», — рассказывает главный механик ледокола «Новороссийск» Александр Андрианов.

Фестиваль уже стал визитной карточкой Петербурга, ведь аналогов у праздника в мире нет. Показать свою мощь во всей красе на юбилейную акцию пришли такие покорители льда, как: «Мудьюг», «Невская застава», «Иван Крузенштерн» и «Санкт-Петербург». Гости фестиваля с самого утра выстраиваются в очереди, чтобы как можно скорее оказаться на борту этих величественных красавцев.

«Сегодня мы пришли к открытию, отстояли полтора часа. Необычно для нас, сухопутных людей, побывать на корабле, прикоснуться к морю, можно сказать. Классно!» — делится впечатлениями посетительница фестиваля Ольга Попкова.

Каждый ледокол уникален. К примеру, «Невская застава» — единственное судно, которое может зимой проходить под сведенными мостами на Большой и Малой Неве. Благодаря особому механизму высота рубки опускается на 2 метра.

В прошлом году фестиваль ледоколов собрал полмиллиона зрителей. В этом году организаторы планируют побить рекорд, добавив еще больше элементов шоу. Кульминацией праздника по традиции стал уже полюбившийся многим «Вальс буксиров».