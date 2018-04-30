Вятрович хочет заставить украинцев больше работать и меньше отдыхать





Киев, 30 апреля. Украинцев хотят заставить больше работать и меньше отдыхать. С такой инициативой выступил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. По его мнению, в стране давно стоит сократить количество выходных дней.

В частности, его недовольство вызывает перенос выходных дней в случае, если они выпадают на субботу или воскресенье. Именно поэтому УИНП разработал свой законопроект, согласно которому от этого положения стоит отказаться.

«В этом году у нас снова есть четыре выходных, которые с этим связаны. В нашем законопроекте мы отказываемся от этой традиции. Следовательно, это также сократило бы количество выходных дней в году», — подчеркнул он в комментарии агентству «Апостроф».

При этом он признался, что пока их предложение о переносе выходного дня с 9 на 8 мая в правительстве не оценили, но УИНП не собирается так просто сдаваться, и авторы законопроекта обязательно продолжать добиваться принятия такого решения.