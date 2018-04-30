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Трамп рассказал, где бы хотел встретиться с Ким Чен Ыном
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    Трамп рассказал, где бы хотел встретиться с Ким Чен Ыном

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    Трамп рассказал, где бы хотел встретиться с Ким Чен Ыном

    Вашингтон, 30 апреля. Американский президент Дональд Трамп рассказал, в каком месте хотел бы провести встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он написал в своем twitter

    «Много стран рассматриваются в качестве места встречи, но не был бы Дом мира/Дом свободы на границе между Северной и Южной Кореей более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? — отметил Трамп. — Просто спрашиваю!».

    Напомним, ранее Трамп заявлял о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном. По словам американского президента, переговоры могут состояться в июне. 

    Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность помочь Вашингтону добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

    Автор: Тимур Румянцев
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