Трамп рассказал, где бы хотел встретиться с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 30 апреля. Американский президент Дональд Трамп рассказал, в каком месте хотел бы провести встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он написал в своем twitter

«Много стран рассматриваются в качестве места встречи, но не был бы Дом мира/Дом свободы на границе между Северной и Южной Кореей более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? — отметил Трамп. — Просто спрашиваю!».

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018

Напомним, ранее Трамп заявлял о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном. По словам американского президента, переговоры могут состояться в июне.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность помочь Вашингтону добиться денуклеаризации Корейского полуострова.