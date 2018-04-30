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Украина
Порошенко рассказал, как АТО в Донбассе «разрушила планы Кремля»
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    Порошенко рассказал, как АТО в Донбассе «разрушила планы Кремля»

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    Порошенко рассказал, как АТО в Донбассе «разрушила планы Кремля»

    Киев, 30 апреля. Украинский глава Петр Порошенко заявил, что формат так называемой АТО в свое время позволил «разрушить планы Кремля навязать миру мысль, что на Украине состоялся государственный переворот». Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями силовых структур страны.

    Порошенко считает, что введение АТО четыре года назад позволило в кратчайшие сроки привести в соответствующее боевое состояние армию Украины.

    «Формат АТО в свое время позволил разрушить планы Кремля навязать миру тезисы, что в Украине состоялся «государственный переворот». С первых дней АТО планы России были разрушены, а в Украине было обеспечено свободное волеизъявление граждан на выборах, которые проходили в условиях агрессии РФ», — написал он в своем микроблоге Twitter.

    Ранее украинский лидер заявил о смене формата АТО на операцию Объединенных сил в Донбассе (ООС). 

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине зимой того же года.

    Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта, а также призывает соблюдать минские договоренности, которые Киев регулярно нарушает.

    Автор: Дана Балан
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