Истерия нарастает: в Госдуме согласились с мнением Рогозина насчет заявления МИД Эстонии

«Бесстрашным миксером» назвал вице-премьер Дмитрий Рогозин главу МИД Эстонии, высмеяв его за высказывание о том, что «разговаривать с Россией нужно только с позиции силы». Свой комментарий Рогозин опубликовал в микроблоге Twitter.

«Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы», — написал вице-премьер, сопроводив твит характерной иллюстрацией.

Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силыhttps://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

Как подчеркнул депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин, заявление Свена Миксера действительно вызывает недоумение.

«Недоумение вызывает абсурдность этого заявления. Россия всегда строит отношения с другими государствами, основываясь на уважении к культуре и национальным традициям. И не важно, каких политических взглядов придерживается страна, и в каком она экономическом положении, — заключил политик. — Россия действует, опираясь на концепцию многополярного мира и учета интересов всех государств. Это, мягко говоря, странное заявления эстонского дипломата говорит о все больше нарастающей истерии в адрес России, об увеличении необоснованной агрессии. Вы посмотрите на Эстонию: эта страна меньше, чем некоторые регионы нашего государства. И это я еще не говорю про экономическое положение и состояние вооруженных сил. Таким поведением власти Эстонии показывают свою приверженность политике, которую проводят Соединенные Штаты и другие страны Запада. Россия же, повторюсь, всегда строила отношения на уважении и будет продолжать это делать».

Своим мнением о том, как следует взаимодействовать с Россией, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер поделился в интервью австралийской газете Sydney Morning Herald.

«Когда вы разговариваете с таким лидером, как Владимир Путин, — а очевидно, что нам нужно вести диалог с Россией, — надо говорить с позиции силы, единства и непреклонности. Любые сомнения в Кремле интерпретируют как слабость и пытаются их использовать», — сказал эстонский дипломат.

В беседе он также отметил, что находит вполне очевидным вмешательство России в предвыборные кампании западных стран.

«Мы в Эстонии на протяжении всего периода после восстановления независимости сталкивались с попытками вмешательства в наши демократические процессы. И мы разработали против этого достаточно неплохие методы защиты», — сказал глава МИД.

В кругу российских политиков и журналистов столь смелые и решительные заявление Свена Миксера стали лишь поводом для шуток. Помимо Сергея Рогозина, свое мнение на этот счет публикуют множество пользователей сети Интернет. Одному из них вице-премьер ответил еще одной забавной публикацией, намекнув на фамилию эстонского министра иностранных дел.

Рогозин опубликовал картинку и подписал:

«Бесстрашный миксер. Уже в продаже».