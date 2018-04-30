Макрон показал видео звонка Путину на борту самолета, вылетающего в Австралию

Париж, 30 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в Twitter видео из самолета перед вылетом в Австралию. На ролике запечатлен момент, когда он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Эммануэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным для оценки ситуации. Он добавил, что Иран не должен владеть ядерным оружием.

«От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», — написал президент Франции.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее, что Путин и Макрон обсуждали атомную сделку. Кроме того, французский президент проинформировал российского коллегу об итогах его встречи с Дональдом Трампом в контексте обсуждения СВПД по иранской ядерной программе.