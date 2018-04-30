Макрон показал видео звонка Путину на борту самолета, вылетающего в Австралию
Париж, 30 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в Twitter видео из самолета перед вылетом в Австралию. На ролике запечатлен момент, когда он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Эммануэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным для оценки ситуации. Он добавил, что Иран не должен владеть ядерным оружием.
«От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», — написал президент Франции.
Пресс-служба Кремля сообщила ранее, что Путин и Макрон обсуждали атомную сделку. Кроме того, французский президент проинформировал российского коллегу об итогах его встречи с Дональдом Трампом в контексте обсуждения СВПД по иранской ядерной программе.
En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais possder l'arme nuclaire. La stabilit de la rgion et la scurit internationale en dpendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi uvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.