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Макрон показал видео звонка Путину на борту самолета, вылетающего в Австралию
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    Макрон показал видео звонка Путину на борту самолета, вылетающего в Австралию

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    Макрон показал видео звонка Путину на борту самолета, вылетающего в Австралию

    Париж, 30 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в Twitter видео из самолета перед вылетом в Австралию. На ролике запечатлен момент, когда он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

    Эммануэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным для оценки ситуации. Он добавил, что Иран не должен владеть ядерным оружием.

    «От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», — написал президент Франции.

    Пресс-служба Кремля сообщила ранее, что Путин и Макрон обсуждали атомную сделку. Кроме того, французский президент проинформировал российского коллегу об итогах его встречи с Дональдом Трампом в контексте обсуждения СВПД по иранской ядерной программе.

    Автор: Ирина Селезнева
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