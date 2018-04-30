Первое мая: что отмечаем, куда сходить, будет ли салют, работа транспорта

Первое мая, Первомай — известный и любимый праздник, причем любимый не только старшим поколением, но и политически активной молодежью. Где применить свою политическую активность, и вообще, как провести время 1 и 2 мая, а также стоит ли рассчитывать на праздничный салют, в коротком путеводителе Федерального агентства новостей.

Что отмечаем 1 мая

Первомай, который в советское время официально назывался День международной солидарности трудящихся, а сегодня носит название Праздник весны и труда, отмечается во многих странах мира. Праздник берет свое начало из борьбы рабочих сначала в Австралии, США и Канаде, а затем и по всему миру за восьмичасовой рабочий день.

В СССР праздник стал официальным, в этот день традиционно проводились демонстрации трудящихся, иногда и военные парады, а вечером небо озарялось салютами. У многих советских людей не совсем добровольное участие в первомайских демонстрациях оставило самые светлые воспоминания.

1 мая в РСФСР (а затем и в СССР) был нерабочим днем с 1918 года, 2 мая — с 1928-го. Традиция праздновать два дня сохранилась и в современной России.

Первое мая сегодня

Первого мая 2018 в Москве и Санкт-Петербурге пройдут традиционные шествия всех ведущих политических партий и объединений, а также профсоюзов. Шествия пройдут по центру обеих столиц, затем их участники разойдутся «по интересам» — каждая политическая партия уже запланировала свой митинг.

В частности, по Петербургу в праздничной колонне по Невскому проспекту пройдет руководство города, а также лидеры профсоюзов. В 11.00 праздничная колонна направится к Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт.

Часть депутатов петербургского Законодательного собрания примет участие в марше в защиту Петербурга, который стартует в 11 часов у БКЗ «Октябрьский» и, пройдя по Невскому, завершится митингом на Марсовом поле.

В связи с прохождением праздничной колонны, численность которой может превысить сто тысяч человек, естественно, ожидаются перекрытия движения, так что автомобилистам нужно отнестись к этому с пониманием.

Также в этот день в Москве и Петербурге начнут полноценно работать все городские и пригородные парки, каждый из которых подготовил для горожан праздничные программы.

В частности, в парке 300-летия Петербурга 1 и 2 мая продолжится танковый фестиваль «Боевая сталь». А 2 мая в парке имени Бабушкина пройдет всемирно известный красочный забег ColorsGO-2018.

В кино бьет рекорды кассовых сборов фильм «Тренер» — режиссерский дебют Данилы Козловского, который также исполнил в картине главную роль. Также стартовал в прокате патриотический фильм «Танки». Детей явно порадует мультфильм «Смешарики. Дежавю».

В общем, смотрите программы мероприятий в своих городах и выбирайте, как провести оставшиеся праздничные дни.

Будет ли праздничный салют

Предупреждаем сразу, на 1 мая салют и официальные праздничные фейерверки в программах не значатся. Но это не значит, что в парках и на других площадках организаторы откажутся от этого красивого зрелища. Да и магазины пиротехники тоже еще никто не закрыл. Так что, если 1 мая вы не можете без салюта, организуйте его сами, естественно, соблюдая все необходимые правила безопасности.

А «официальные» артиллерийские салюты и праздничные фейерверки прогремят в российских городах в День Победы — вечером 9 мая (начало в 22 часа).

Работа транспорта

В Москве в ночь с 1 на 2 мая работа метро и другого городского транспорта будет продлена.

В Санкт-Петербурге метрополитен будет работать всю ночь, к оплате будут приниматься как жетоны, так и многоразовые проездные билеты. Также на маршруты, дублирующие линии метрополитена, выйдут ночные автобусы, оплата проезда в которых будет только наличными по разовому тарифу (40 рублей).