Пикеты в защиту Гапоненко прошли в четырех странах

Москва, 1 мая. В защиту русского писателя и общественного деятеля, одного из лидеров движения за сохранение в Латвии образования на русском языке, вышли активисты в Эстонии, Молдавии, России и Германии.

Международный пикет под лозунгом «Свободу политзаключенному Александру Гапоненко» состоялся 30 апреля 2018 года.

В Кишиневе пикет прошел у представительства Евросоюза, в Москве и Таллине — у посольств Латвии в России и Эстонии соответственно, в Берлине — на площади Alexanderplatz. Акции начались в одно и то же время — в 16.00.

Как сообщил ФАН секретарь совета АНО «Первый русский правозащитный центр» Роман Плюта, в Молдавии организатором пикета выступила общественная организация «Наша Родина Молдова», в Эстонии — «Российские соотечественники Европы»; в Германии на улицу вышли активисты организации «Интернациональная платформа. Защита прав граждан».

Напомним, Александр Гапоненко, являющийся также руководителем Прибалтийского отделения Изборского клуба, была задержан 20 апреля 2018 года в Риге по обвинению в «деятельности, направленной против независимости страны».

Суд приговорил его к 2 месяцам заключения. При этом в дальнейшем согласно статье 80 латвийского уголовного закона Александру Гапоненко грозит 8 лет тюрьмы.