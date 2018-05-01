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Пикеты в защиту Гапоненко прошли в четырех странах
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    Пикеты в защиту Гапоненко прошли в четырех странах

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    В четырех странах прошли пикеты в защиту Александра Гапоненко

    Москва, 1 мая. В защиту русского писателя и общественного деятеля, одного из лидеров движения за сохранение в Латвии образования на русском языке, вышли активисты в Эстонии, Молдавии, России и Германии.

    Международный пикет под лозунгом «Свободу политзаключенному Александру Гапоненко» состоялся 30 апреля 2018 года.

    В четырех странах прошли пикеты в защиту Александра Гапоненко

    В Кишиневе пикет прошел у представительства Евросоюза, в Москве и Таллине — у посольств Латвии в России и Эстонии соответственно, в Берлине — на площади Alexanderplatz. Акции начались в одно и то же время — в 16.00.

    Как сообщил ФАН секретарь совета АНО «Первый русский правозащитный центр» Роман Плюта, в Молдавии организатором пикета выступила общественная организация «Наша Родина Молдова», в Эстонии — «Российские соотечественники Европы»; в Германии на улицу вышли активисты организации «Интернациональная платформа. Защита прав граждан».

    В Латвии Александру Гапоненко грозит до 8 лет

    Напомним, Александр Гапоненко, являющийся также руководителем Прибалтийского отделения Изборского клуба, была задержан 20 апреля 2018 года в Риге по обвинению в «деятельности, направленной против независимости страны».

    Суд приговорил его к 2 месяцам заключения. При этом в дальнейшем согласно статье 80 латвийского уголовного закона Александру Гапоненко грозит 8 лет тюрьмы.     

    Автор: Наталья Макеева
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