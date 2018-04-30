Сирия снова под ударом: почему американцы все больше вовлекают Израиль в сирийский конфликт

В ночь с 29 на 30 апреля ВВС Израиля нанесли очередной ракетный удар по военным объектам сирийских правительственных войск, где также размещаются проиранские вооруженные формирования. Была атакована база 47-ой бригады САА около населенного пункта Маарин аль-Джабаль к югу от города Хама, позиции иранских прокси в населенном пункте Сальхаб, а также по военному аэродрому Найраба рядом с международным аэропортом Алеппо.

По сообщениям источников в социальных сетях, для удара по базе 47-ой бригады израильская авиация использовала планирующие бомбы малого диаметра типа GBU-39, которые могут преодолевать системы ПВО. Удары по объектам в Хаме вызвало землетрясение магнитудой 2.6 балла.

#Syria According to the report of pro-Syrian Encyclopedia of Syrian military, the photo may show the wreckage of the GBU-39 #SDB. The GBU-39 SBD is a (110 kg) precision-guided glide bomb designed by the US to provide aircraft - eventually in #SyriaStrikes by Israeli last night pic.twitter.com/f6ve079O8a — Desert Hawk ???????? (@Syroid_Hawk) April 30, 2018

Как пишет Telegram-канал @rybar со ссылкой на информационное агентство ISNA, в результате удара в провинции Хама 38 человек погибло и еще 57 получили ранения. Погибшие были, в основном, из батальона «Зайнабиюн» «Корпуса Стражей Исламской революции». Кроме этого, был ранен командующий иранской базы Нахар аль-Бард Хаян Мухаммад.

Очередной акт военной агрессии Израиля Башар Асад прокомментировал во время встречи с Мухаммадом Боруджерди, одним из основателей «Корпуса Стражей Исламской революции»:

«То, что мы наблюдаем — это эскалация враждебности против Сирии и переход недружественных стран к стратегии прямой агрессии после полного поражения их марионеток, чьими руками они действовали ранее».

Израиль отказался прокомментировать ночные удары и не подтвердил своей возможной причастности к ним. Однако стоит отметить, что вчера президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «угрозы и вызовы на Ближнем Востоке, в особенности проблемы, которые вызваны дестабилизирующими действиями иранского режима». А спустя несколько часов израильский премьер-министр уже лично встретился с новым госсекретарем США Майком Помпео.

В тот же день министр обороны Израиля Авигдор Либерман на ежегодной конференции «Иерусалим пост» заявил, что Израиль сделал также заслуживающее внимание заявление:

«Мы не намерены нападать на Россию или вмешиваться во внутренние сирийские проблемы. Но если кто-то подумает, что можно запускать ракеты или атаковать Израиль, или даже наши самолеты, без сомнения, мы ответим, и мы ответим очень решительно».

Напомним, что прошлый подобный инцидент произошел 9 апреля. Как и в этот раз, в ночное время суток, израильская авиация, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли ракетный удар по аэродрому Тифор (Т-4).

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) подчеркнул, что очередная атака, произведенная ВВС Израиля, — это грубейшее нарушение норм международного права и суверенитета Сирийской Арабской Республики:

«Эту атаку необходимо квалифицировать как еще один акт агрессии со стороны израильского государства, причем, акт агрессии абсолютно немотивированный. Заявления израильских военных и должностных лиц о том, что якобы подобного рода действия являются ответом на какую-то возможную атаку со стороны Сирии или Ирана, лишены всякого основания. Агрессия Израиля направлены не только против Сирии, но и против тех проиранских вооруженных формирований, которые действуют на территории сирийского государства по приглашению законного правительства. Причем действуют не против Израиля, а против террористических групп. Таким образом, Израиль, фактически, становится союзником радикальных исламистов, что является очень неосмотрительной политикой для Тель-Авива».

По мнению эксперта, в этой ситуации наблюдается очень явное стремление со стороны Соединенных Штатов спровоцировать масштабный вооруженный конфликт с участием Израиля:

«Речь идет о провокативной роли со стороны США, которые стремятся включить в сирийский вооруженный конфликт своего союзника. Вашингтон стремится руками Израиля, с одной стороны, и руками курдских вооруженных формирований, с другой стороны, на севере и востоке Сирии решить свои собственные задачи. А этими задачами является дестабилизация ситуации в Сирии, эскалация напряженности, продолжение военных действий максимально длительный срок».

Как объяснил собеседник ФАН, основной же целью американцев является превращение Сирии в постоянно действующий военный конфликт:

«Кроме этого, США хотят нанести урон Ирану, сдержать иранских амбиции на Ближнем Востоке. И это та задача, которую так же можно решить руками Израиля. Но Тель-Авив, конечно, проводит недальновидную политику, поскольку в случае эскалации военных действий Соединенные Штаты останутся в стороне, а Израиль будет нести достаточно серьезный ущерб».

Более того, в условиях эскалации напряженности на территории Сирии и активизации террористических группировок, очевидно, перспективы для Израиля тоже будут не очень радужные: