Рассчитывают на собственную мощь: Пушков поиронизировал над главой МИД Эстонии после слов о России

Москва, 30 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства Эстонии Свена Миксера о том, что с РФ следует говорить с позиции силы.

Алексей Пушков отреагировал в Twitter на смелое заявление эстонского министра. Он поиронизировал о том, что Таллину следует надеяться на собственную мощь, когда диалог ведется с Москвой.

«Глава МИД Эстонии призвал Запад вести дела с Москвой с позиции силы. Главный расчет, надо понимать, делается на силу и мощь самой Эстонии», — написал парламентарий.

Ранее Миксеру в той же ироничной манере ответил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. А сенатор Франц Клинцевич призвал Эстонию «не смешить людей».