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Рассчитывают на собственную мощь: Пушков поиронизировал над главой МИД Эстонии после слов о России
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    Рассчитывают на собственную мощь: Пушков поиронизировал над главой МИД Эстонии после слов о России

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    Рассчитывают на собственную мощь: Пушков поиронизировал над главой МИД Эстонии после слов о России

    Москва, 30 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства Эстонии Свена Миксера о том, что с РФ следует говорить с позиции силы. 

    Алексей Пушков отреагировал в Twitter на смелое заявление эстонского министра. Он поиронизировал о том, что Таллину следует надеяться на собственную мощь, когда диалог ведется с Москвой.

    «Глава МИД Эстонии призвал Запад вести дела с Москвой с позиции силы. Главный расчет, надо понимать, делается на силу и мощь самой Эстонии», — написал парламентарий. 

    Ранее Миксеру в той же ироничной манере ответил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. А сенатор Франц Клинцевич призвал Эстонию «не смешить людей». 

    Автор: Ирина Селезнева
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