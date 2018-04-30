Меню
Весь мир
Лидер оппозиции Пашинян рассказал, какое правительство хочет сформировать в Армении
Украина
Вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Лидер оппозиции Пашинян рассказал, какое правительство хочет сформировать в Армении

    68

    Лидер оппозиции Пашинян рассказал, какое правительство хочет сформировать в Армении

    Ереван, 30 апреля. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян заявил в понедельник в ходе встречи с фракцией правящей Республиканской партии Армении, что хочет создать «правительство согласия».

    «Состав правительства будет сформирован исходя из картины завтрашнего голосования (на выборах премьер-министра) на основе политических консультаций. Наше стремление — сформировать правительство согласия», — отметил оппозиционный политик.

    После того, как все фракции армянского парламента отказались выдвигать кандидатов на пост премьер-министра республики, Пашинян стал единственным кандидатом. Вопрос об избрании главы правительства Армении будет рассмотрен 1 мая.

    Напомним, акции против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьером Армении стартовали в середине апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который два раза избирался на пост президента, в неэффективном управлении страной, а 17 апреля было объявлено о начале «бархатной революции».

    Саргсян 23 апреля подал в отставку на фоне не прекращающихся митингов.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.