Лидер оппозиции Пашинян рассказал, какое правительство хочет сформировать в Армении

Ереван, 30 апреля. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян заявил в понедельник в ходе встречи с фракцией правящей Республиканской партии Армении, что хочет создать «правительство согласия».

«Состав правительства будет сформирован исходя из картины завтрашнего голосования (на выборах премьер-министра) на основе политических консультаций. Наше стремление — сформировать правительство согласия», — отметил оппозиционный политик.

После того, как все фракции армянского парламента отказались выдвигать кандидатов на пост премьер-министра республики, Пашинян стал единственным кандидатом. Вопрос об избрании главы правительства Армении будет рассмотрен 1 мая.

Напомним, акции против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьером Армении стартовали в середине апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который два раза избирался на пост президента, в неэффективном управлении страной, а 17 апреля было объявлено о начале «бархатной революции».

Саргсян 23 апреля подал в отставку на фоне не прекращающихся митингов.