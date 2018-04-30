В ДНР объяснили, к чему приведет смена формата операции в Донбассе

Донецк, 30 апреля. В Донецкой народной республике объяснили, к чему приведет смена формата операции украинских силовиков в Донбассе.

По мнению руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, смена формата не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения и означает военный путь решения конфликта.

«Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военный путь решения конфликта», — приводит слова Якубова РИА Новости.

Он напомнил, что с начала конфликта Киев не предпринял никаких шагов для того, чтобы разрешить ситуацию мирным путем. При этом Якубов отметил, что ДНР следует минским соглашениям, но в случае агрессии со стороны Киева оставляет за собой право защищать мирное население любыми мерами и средствами.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что так называемая АТО в Донбассе 30 апреля сменится Операцией объединенных сил (ООС), руководить операцией вместо Службы безопасности Украины будут военные, она может сопровождаться «точечными антитеррористическими операциями».

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были заключены минские соглашения, также неоднократно вводился режим перемирия. Последнее вступило в силу 30 марта, однако из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.