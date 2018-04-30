Французские ученые изобрели устройство, спасающее от аэрофобии

Москва, 30 апреля. Французские ученые изобрели устройство, которое поможет людям, боящимся летать на самолетах, и спасет от аэрофобии. Использовать его рекомендуется за 10 минут до взлета и посадки.

Внешне разработка французского Национального политехнического института напоминает наушники с выносным микрофоном. Однако на самом деле никаким микрофоном устройство не располагает: вынесенная вперед часть изобретения подает к носу расслабляющие запахи, передает французское издание Ouest France.

Ароматизированные вещества введены в состав биополимера, из которого 3D-принтер производит тонкую нить. Нить закладывается в стеклянные трубочки, находящиеся в подлокотнике пассажирского кресла. Ароматы устройства можно менять. Разработчики предлагают использовать в устройстве запахи мяты, лаванды, ромашки или цветущего апельсинового дерева.

Наушники новинки также непростые. Они снабжены специальным проводом с полой тонкой трубкой, по которой подается ароматизированный воздух. Исследователи отмечают, что именно приятные запахи и музыка оказывают на человека успокаивающее воздействие.