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Французские ученые изобрели устройство, спасающее от аэрофобии
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    Французские ученые изобрели устройство, спасающее от аэрофобии

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    Французские ученые изобрели устройство, спасающее от аэрофобии

    Москва, 30 апреля. Французские ученые изобрели устройство, которое поможет людям, боящимся летать на самолетах, и спасет от аэрофобии. Использовать его рекомендуется за 10 минут до взлета и посадки.

    Внешне разработка французского Национального политехнического института напоминает наушники с выносным микрофоном. Однако на самом деле никаким микрофоном устройство не располагает: вынесенная вперед часть изобретения подает к носу расслабляющие запахи, передает французское издание Ouest France.

    Ароматизированные вещества введены в состав биополимера, из которого 3D-принтер производит тонкую нить. Нить закладывается в стеклянные трубочки, находящиеся в подлокотнике пассажирского кресла. Ароматы устройства можно менять. Разработчики предлагают использовать в устройстве запахи мяты, лаванды, ромашки или цветущего апельсинового дерева.

    Наушники новинки также непростые. Они снабжены специальным проводом с полой тонкой трубкой, по которой подается ароматизированный воздух. Исследователи отмечают, что именно приятные запахи и музыка оказывают на человека успокаивающее воздействие.

    Автор: Василий Котов
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