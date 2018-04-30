Меню
Новороссия
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов ДНР в первой половине дня – СЦКК
Украина
Вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    ВСУ обстреляли семь населенных пунктов ДНР в первой половине дня – СЦКК

    211

    ВСУ обстреляли семь населенных пунктов ДНР в первой половине дня – СЦКК

    Донецк, 30 апреля. ВСУ 30 апреля в первой половине дня открыли огонь по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

    Киевские силовики применили тяжелые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие. По территории Донецкой республики выпустили свыше 150 боеприпасов.

    «После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям Авдеевка – Донецк (аэропорт), Широкино – Безыменное, Водяное – Ленинское, Талаковка – Коминтерново, Гнутово – Коминтерново, Новотроицкое – Докучаевск, Троицкое – Озеряновка и Авдеевка – Спартак», — говорится в сообщении СЦКК.

    На данный момент данных о разрушениях и сведений о пострадавших пока нет. Минувшей ночью ВСУ обстреляли Еленовку, пострадал мирный житель. Как заявил ранее замкомандующего республики Эдуард Басурин, украинское командование сменило тактику, начав утренние и дневные обстрелы Донбасса. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.