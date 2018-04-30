ВСУ обстреляли семь населенных пунктов ДНР в первой половине дня – СЦКК

Донецк, 30 апреля. ВСУ 30 апреля в первой половине дня открыли огонь по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Киевские силовики применили тяжелые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие. По территории Донецкой республики выпустили свыше 150 боеприпасов.

«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям Авдеевка – Донецк (аэропорт), Широкино – Безыменное, Водяное – Ленинское, Талаковка – Коминтерново, Гнутово – Коминтерново, Новотроицкое – Докучаевск, Троицкое – Озеряновка и Авдеевка – Спартак», — говорится в сообщении СЦКК.

На данный момент данных о разрушениях и сведений о пострадавших пока нет. Минувшей ночью ВСУ обстреляли Еленовку, пострадал мирный житель. Как заявил ранее замкомандующего республики Эдуард Басурин, украинское командование сменило тактику, начав утренние и дневные обстрелы Донбасса.