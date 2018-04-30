Порошенко объявил о смене формата операции ВСУ в Донбассе

Киев, 30 апреля. Украинский президент Петр Порошенко официально объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе.

«С сегодня, 30 апреля 2018 года, широкомасштабная антитеррористическая операция (АТО) на территории Донецкой и Луганской областей заканчивается, — сказал глава Украины. — Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориально целостности».

Отметим, что смена формата обусловлена принятым ранее Верховной радой законом о реинтеграции Донбасса. «Операция объединенных сил» призвала заменить«АТО, которая была введена Киевом в 2014 году. Согласно новому закону, в Донбассе будет действовать объединенный оперативный штаб ВСУ, который будет стоять во главе украинской армии.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.