Назван топ-7 автомобилей, на которых можно ездить без водительского удостоверения

Лондон, 30 апреля. Автомобильные специалисты составили список машин, которыми можно управлять даже тем, у кого нет водительского удостоверения. Об этом пишет Daily Motor.

Речь, безусловно, идет не о России, в которой запрещено управлять транспортным средством без водительского удостоверения.

Отмечается, что в ряде стран и Австралии становится популярным вождение без прав, имея при себя лишь сертификат от автошколы. Сдавать экзамены при этом нет необходимости, сообщает издание.

Эксперты составили топ-7 автомобилей, которыми можно управлять без водительского удостоверения. Первое место рейтинга досталось Bellier Jade Classic, управлять которым можно даже с 16 лет. Машина может разгоняться до 45 километров в час, а расход бензина не превышает трех литров на 100 километров.

На второй строчке оказался Bellier Jade Racing, который отличается от лидера списка спортивным экстерьером и наличием модернизированных систем безопасности.

«Бронзу» заполучил также автомобиль марки Bellier — B8, который внешне напоминает итальянский Fiat 500 в мини-версии. Под капотом у машины работают сразу два двигателя, производительность которых составляет 5,4 лошадиных силы.

Далее по списку идут Aixam Minauto и Aixam Sensation, отличающиеся экономичной ценой, а также Aixam D-Truck и Chatenet CH40.