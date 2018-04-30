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Назван топ-7 автомобилей, на которых можно ездить без водительского удостоверения
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    Назван топ-7 автомобилей, на которых можно ездить без водительского удостоверения

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    Назван топ-7 автомобилей, на которых можно ездить без водительского удостоверения

    Лондон, 30 апреля. Автомобильные специалисты составили список машин, которыми можно управлять даже тем, у кого нет водительского удостоверения. Об этом пишет Daily Motor.

    Речь, безусловно, идет не о России, в которой запрещено управлять транспортным средством без водительского удостоверения.

    Отмечается, что в ряде стран и Австралии становится популярным вождение без прав, имея при себя лишь сертификат от автошколы. Сдавать экзамены при этом нет необходимости, сообщает издание.

    Эксперты составили топ-7 автомобилей, которыми можно управлять без водительского удостоверения. Первое место рейтинга досталось Bellier Jade Classic, управлять которым можно даже с 16 лет. Машина может разгоняться до 45 километров в час, а расход бензина не превышает трех литров на 100 километров.

    На второй строчке оказался Bellier Jade Racing, который отличается от лидера списка спортивным экстерьером и наличием модернизированных систем безопасности.

    «Бронзу» заполучил также автомобиль марки Bellier — B8, который внешне напоминает итальянский Fiat 500 в мини-версии. Под капотом у машины работают сразу два двигателя, производительность которых составляет 5,4 лошадиных силы.

    Далее по списку идут Aixam Minauto и Aixam Sensation, отличающиеся экономичной ценой, а также Aixam D-Truck и Chatenet CH40.

    Автор: Дана Балан
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