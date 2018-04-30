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Легендарная группа ABBA отказалась от новых концертов и турне
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    Легендарная группа ABBA отказалась от новых концертов и турне

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    Легендарная группа ABBA отказалась от новых концертов и турне

    Стокгольм, 30 апреля. Легендарная музыкальная группа ABBA отказалась от новых концертов и совместных турне. Таким образом, все надежды поклонников из-за выхода новых песен коллектива оказались беспочвенны.

    По словам менеджера коллектива Горела Хансера, запись первой за последние 35 лет песни ABBA стала "неожиданном последствием" участия группы в проекте виртуальной реальности.  Исполнять новые песни будут исполнять голограммы участников группы: Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад — в виртуальном гастрольном туре, уточнил он в комментарии изданию  Daily Star менеджер коллектива Горел Хансер.

    Транслировать двухчасовое голографическое шоу Abbatars будет телеканал «Би-би-си» в Британии, а также по всему миру в конце 2018 года. И музыканты в нём будут выглядеть так же, как они выглядели в 1979 году.

    Автор: Алексей Громов
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