Легендарная группа ABBA отказалась от новых концертов и турне

Стокгольм, 30 апреля. Легендарная музыкальная группа ABBA отказалась от новых концертов и совместных турне. Таким образом, все надежды поклонников из-за выхода новых песен коллектива оказались беспочвенны.

По словам менеджера коллектива Горела Хансера, запись первой за последние 35 лет песни ABBA стала "неожиданном последствием" участия группы в проекте виртуальной реальности. Исполнять новые песни будут исполнять голограммы участников группы: Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад — в виртуальном гастрольном туре, уточнил он в комментарии изданию Daily Star менеджер коллектива Горел Хансер.

Транслировать двухчасовое голографическое шоу Abbatars будет телеканал «Би-би-си» в Британии, а также по всему миру в конце 2018 года. И музыканты в нём будут выглядеть так же, как они выглядели в 1979 году.