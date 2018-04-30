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«Устал от жизни»: старейший ученый Австралии решился на эвтаназию
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    «Устал от жизни»: старейший ученый Австралии решился на эвтаназию

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    «Устал от жизни»: старейший ученый Австралии решился на эвтаназию

    Канберра, 30 апреля. Самый пожилой ученый Австралии 104-летний Дэвид Гудолл заявил, что устал жить, страдает от многочисленных недугов и попросил провести процедуру эвтаназии в Швейцарии.

    Как уточняет France-Presse, в родной стране Гудолл не может получить нужны ему услуги, поскольку не является неизлечимо больным, а это является обязательным условием для применения эвтаназии в австралийском штате Виктория.

    Именно поэтому он обратился в агентство, предоставляющее услуги по эвтаназии в швейцарском Базеле. Просьбу ученого рассмотрели и одобрили в ускоренном порядке. Собрать необходимые для поездки почти 15 тысяч долларов ему помогли активисты. Известно, что в Базель ученый собирается вылететь уже в начале мая.

    Гудолл занимает должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте и занимается геоботаникой и экологической статистикой.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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