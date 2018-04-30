«Бесстрашный миксер. Уже в продаже»: Рогозин высмеял эстонского министра за слова о России

Москва, 30 апреля. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин высмеял в Twitter слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы.

Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter фотографию, на которой щенок пытается атаковать большую собаку, подписав «эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы».

Затем он ответил на публикацию одного из журналистов фотографией с миксером, намекая на фамилию прибалтийского министра. «Бесстрашный миксер. Уже в продаже», — подписал представитель правительства.

Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силыhttps://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.