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«Бесстрашный миксер. Уже в продаже»: Рогозин высмеял эстонского министра за слова о России
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    «Бесстрашный миксер. Уже в продаже»: Рогозин высмеял эстонского министра за слова о России

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    «Бесстрашный миксер. Уже в продаже»: Рогозин высмеял эстонского министра за слова о России

    Москва, 30 апреля. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин высмеял в Twitter слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы.

    Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter фотографию, на которой щенок пытается атаковать большую собаку, подписав «эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы».

    Затем он ответил на публикацию одного из журналистов фотографией с миксером, намекая на фамилию прибалтийского министра. «Бесстрашный миксер. Уже в продаже», — подписал представитель правительства.

    Автор: Ирина Селезнева
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