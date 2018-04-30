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Московская прокуратура предупредила Навального о последствиях незаконной акции 5 мая
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    Московская прокуратура предупредила Навального о последствиях незаконной акции 5 мая

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    Московская прокуратура предупредила Навального о последствиях незаконной акции 5 мая

    Москва, 30 апреля. Прокуратура предупреждает об отрицательных последствиях проведения незаконного митинга, намеченного на 5 мая в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    «В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организаторам публичного мероприятия Любови Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, направлены предостережения», — следует из сообщения ведомства.

    Также отмечается, что несогласованные местными властями мероприятия могут нести негативные последствия.

    Согласно информации прокуратуры, в социальных сетях активно распространяются сообщения, призывающие к участию 5 мая текущего года в массовом публичном мероприятии — шествии по Тверской улице столицы.

    В прокуратуре уточнили, что столичные власти данную акцию не согласовывали, поэтому ее проведение считается незаконным.

    «Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — пояснили в ведомстве.

    Автор: Дана Балан
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