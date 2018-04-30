Московская прокуратура предупредила Навального о последствиях незаконной акции 5 мая

Москва, 30 апреля. Прокуратура предупреждает об отрицательных последствиях проведения незаконного митинга, намеченного на 5 мая в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организаторам публичного мероприятия Любови Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, направлены предостережения», — следует из сообщения ведомства.

Также отмечается, что несогласованные местными властями мероприятия могут нести негативные последствия.

Согласно информации прокуратуры, в социальных сетях активно распространяются сообщения, призывающие к участию 5 мая текущего года в массовом публичном мероприятии — шествии по Тверской улице столицы.

В прокуратуре уточнили, что столичные власти данную акцию не согласовывали, поэтому ее проведение считается незаконным.