Московская прокуратура предупредила Навального о последствиях незаконной акции 5 мая
Москва, 30 апреля. Прокуратура предупреждает об отрицательных последствиях проведения незаконного митинга, намеченного на 5 мая в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организаторам публичного мероприятия Любови Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, направлены предостережения», — следует из сообщения ведомства.
Также отмечается, что несогласованные местными властями мероприятия могут нести негативные последствия.
Согласно информации прокуратуры, в социальных сетях активно распространяются сообщения, призывающие к участию 5 мая текущего года в массовом публичном мероприятии — шествии по Тверской улице столицы.
В прокуратуре уточнили, что столичные власти данную акцию не согласовывали, поэтому ее проведение считается незаконным.
«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — пояснили в ведомстве.