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Московский зоопарк примет участие в акции «Ночь в музее-2018»
Украина
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    Московский зоопарк примет участие в акции «Ночь в музее-2018»

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    Московский зоопарк примет участие в акции «Ночь в музее-2018»

    Москва, 30 апреля. Руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев сообщил, что московский зоопарк подготовил специальную программу «Метаморфозы» в рамках столичной акции «Ночь в музее-2018».

    По его словам, 19 мая в зоопарке москвичей и гостей столицы ждут познавательные лекции на историко-культурные темы, интеллектуальный квест и интерактивные экскурсии-прогулки.

    Проект-коллаборация Музея современного искусства (Мастерской Зураба Церетели) и Московского зоопарка станет центральным событием вечера. Откроет межмузейный проект авторская лекция-прогулка, рамках которой посетители посетят персональную выставку Зураба Церетели «Весна в зоопарке», а также ознакомятся с историей создания монументальной композиции «Древо сказок», передает РИА Новости.
     

    Автор: Тимур Румянцев
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