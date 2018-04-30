Московский зоопарк примет участие в акции «Ночь в музее-2018»

Москва, 30 апреля. Руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев сообщил, что московский зоопарк подготовил специальную программу «Метаморфозы» в рамках столичной акции «Ночь в музее-2018».

По его словам, 19 мая в зоопарке москвичей и гостей столицы ждут познавательные лекции на историко-культурные темы, интеллектуальный квест и интерактивные экскурсии-прогулки.

Проект-коллаборация Музея современного искусства (Мастерской Зураба Церетели) и Московского зоопарка станет центральным событием вечера. Откроет межмузейный проект авторская лекция-прогулка, рамках которой посетители посетят персональную выставку Зураба Церетели «Весна в зоопарке», а также ознакомятся с историей создания монументальной композиции «Древо сказок», передает РИА Новости.

