Azur Air объявила о продаже билетов из Калининграда в Саранск во время ЧМ-2018

Калининград, 30 апреля. Российская авиакомпания Azur Air объявила о полетах из Калининграда в Саранск в дни чемпионата мира по футболу. Билеты уже поступили в продажу, сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта «Храброво».

Уточняется, что перевозчик будет осуществлять регулярные рейсы из Калиниграда в Саранск и обратно в дни проведения матчей группового этапа: Перу-Дания, Колумбия-Япония, Иран-Португалия, Панама-Тунис, Хорватия-Нигерия, Сербия-Швейцария, Испания-Марокко, Англия-Бельгия.

Рейсы между Калининградом и Саранском будут выполняться 16, 19, 25 и 28 июня 2018 года. Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно как в билетных агентствах, так и на сайте Azur Air.

Что касается стоимости, то за перелет из Калининграда в Саранск со всеми сборами обойдется в сумму от пяти тысяч рублей.

Как сообщала ранее «Газета.ру», чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Встречи национальных футбольных команд пройдут на 12 страдионах в 11 российских городах. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростове-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.