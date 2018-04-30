На Украине неизвестные с автоматом Калашникова ранили в спину шестилетнего ребенка

Киев, 30 апреля. На Украине шестилетний мальчик получил огнестрельное ранение в спину, играя во дворе собственного дома. ЧП произошло в Ровенской области. По предварительным данным, в ребенка выстрелили из автомата Калашникова.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины, мальчик с семьей проживает в селе Шпанов. 28 апреля вечером он играл на улице возле дома и внезапно почувствовал резкую боль в области лопатки.

Полицейские предварительно установили, что калибр пули составляет 7,62 миллиметра, а выстрел, вероятно, был осуществлен с автомата Калашникова. В настоящее время пуля находится на экспертизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение», санкция которой предусматривает до двух лет ограничения свободы. Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает, его успешно прооперировали, добавили в ведомстве. Правоохранители устанавливают личности неизвестных, выстреливших в него, а также все обстоятельства происшествия.