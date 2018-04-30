Меню
Новости Сирии
Асад: Успехи Сирии в борьбе с терроризмом вынуждают ряд стран переходить к прямой агрессии
Украина
Вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Асад: Успехи Сирии в борьбе с терроризмом вынуждают ряд стран переходить к прямой агрессии

    709

    Асад: Успехи Сирии в борьбе с терроризмом вынуждают ряд стран переходить к прямой агрессии

    Москва, 30 апреля. Успехи Сирии в борьбе с терроризмом и марионетками ряда государств вынуждают противников Дамаска переходить к прямой агрессии, заявил в понедельник президент САР Башар Асад.

    На встрече с председателем Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса1 Исламского совета Ирана Алаэддином Боруджерди он отметил, что, судя по всему, в настоящее время ближневосточный регион переживает этап перерисовывания мировой карты, передает агентство САНА.

    «То, что мы наблюдаем эскалацию агрессии против Сирии и переход враждебных стран к прямой агрессии после провала их ячеек и подельников, лишь добавит сирийцам желания полностью покончить с терроризмом в различных его проявлениях», — подчеркнул Асад.

    Сирийский лидер напомнил, что народ САР имеет право отстаивать свой суверенитет и самостоятельно определять свое будущее.

    Асад: Успехи Сирии в борьбе с терроризмом вынуждают ряд стран переходить к прямой агрессии

    Боруджерди в свою очередь заявил, что Иран продолжит оказывать помощь Сирии. Он также отметил, что США, их союзники и марионетки потерпели в САР поражение, а их последняя неудачная ракетная атака свидетельствует о стойкости и непоколебимости «оси сопротивления».

    Напомним, в ночь на 30 апреля ракетной атаке подверглись объекты сирийской армии в Алеппо и Хаме. Ранее в ночь на 14 апреля удары по сирийским гражданским и военным объектам нанесли США и их союзники. Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийская система ПВО успешно перехватила.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.