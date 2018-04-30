Москва, 30 апреля. В понедельник в России возобновились перевозки в Крым по «единому» билету. Проездной позволяет пассажирам доехать на поезде, автобусах, пароме из Анапы и Краснодара в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Воспользоваться «единым» билетом можно будет до 30 сентября, сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции. В ведомстве уточнили, что на данный момент оформлено около 60 тысяч проездных документов в Крым и из него.

Оформить «единый» проездной можно при оформлении железнодорожного проездного документа в кассах на вокзалах, в кассах агентских сетей АО «ФПК» и на официальном сайте РЖД. Отмечается, что в случае досрочного открытия движения по Крымскому мосту перевозки по «единому» билету будут проходить без использования паромов.

Напомним, ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту через Керченский пролив начнется во второй половине мая.