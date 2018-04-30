В Швеции арестовали трех подозреваемых в подготовке теракта

Стокгольм, 30 апреля. Правоохранительные органы Швеции арестовали трех человек по подозрению в подготовке теракта, сообщила прокуратура страны.

Полиция провела ряд операций на севере Швеции и в предместье Стокгольма. Три человека арестованы, еще несколько доставлены для допроса. Отмечается, что правоохранители вели наблюдение за подозреваемыми в течение некоторого времени.

Планировался теракт, однако признаков его осуществления в ближайшее время пока не обнаружили. Шведская прокуратура сослалась на интересы следствия и не стала приводить другие подробности о задержанных. Уровень террористической угрозы по-прежнему остается на третьем уровне.