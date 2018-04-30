Это фиаско: Олейник назвал истерикой заявление Фарион об «умственно отсталых» русскоязычных украинцах

Экс-депутат Рады, скандальный украинский политик Ирина Фарион предложила лишить русскоязычных граждан права на образование и работу, чтобы заставить их «щебетать» исключительно по-украински. Кроме того, эксцентричная дама назвала русскоязычных граждан Украины «умственно отсталыми гибридами». Совсем уж всерьез к этому заявлению трудно относиться, зная, чем «славна» Фарион, но, тем не менее, некоторые выводы относительно настроения киевских властей на основе этих слов можно сделать, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей известный украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Мы Фарион давно знаем и «любим», конечно, — с иронией отметил Олейник. — Но на самом деле эти ее слова, а точнее, просто истерика — весьма показательна. Это знак того, что у нынешних киевских властей в вопросе языка ничего не получилось».

По словам Владимира Олейника, последние социологические исследования показали, что тема якобы «засилья» русского языка находится на глубокой периферии интересов украинцев.

«Языковой вопрос интересует не больше 5-6% населения. Первое, что интересует людей, — это вопрос мира, потом идет коррупция, экономика и так далее. А вопрос языка волнует мизерный процент населения Украины. Из-за этого киевские власти, конечно, в бешенстве, потому, что их идея изначально была — разделение и вражда. Так что высказывание этой особы свидетельствует не только о ее «высоком» интеллектуальном уровне, что само собой разумеется, но и о паническом состоянии, в котором они там все пребывают. Это просто паника. Это уже фиаско. За четыре года желаемый результат — чтобы была ненависть между русским и украинским народом, — ими так и не достигнут. Это их и бесит. Поэтому подобные заявления свидетельствуют только об одном — они понимают, что все пропало», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее экс-депутат Рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион, выступая в эфире ток-шоу «Противоположный взгляд LIVE», назвала русскоязычных граждан Украины «умственно отсталыми предателями», «гибридами» и «самой большой проблемой», сообщает «Обозреватель».

По словам Фарион, именно русскоязычные украинцы якобы втянули страну в войну в Донбассе.

«Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым. [заявление о якобы «войне» в Крыму оставим на «совести» Фарион — прим. ФАН] Почему? Там была русская церковь, русская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные», — заявила в частности она.

Разгорячившись, Фарион даже предложила лишить всех русскоговорящих граждан Украины права на образование и работу.

«Поможет социальный лифт. Не давать образования и работы! Защебечут (на украинском языке) моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен стать на Украине «непонятным». Тогда заговорят (по-украински)», — заявила она.

Ранее на Украине был принят скандальный закон «Об образовании», который серьезно ограничил возможности обучения на языках так называемых национальных меньшинств, в том числе на русском. Закон осудили во многих европейских странах.