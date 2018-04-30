Решали бы реальные проблемы: политолог ответил на призыв Киева «усилить давление на Россию»

Усилить давление на Россию в связи с ситуацией на Донбассе призвал западных партнеров МИД Украины. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. Сообщение она опубликовала в своем микроблоге Twitter.

«России нужна дестабилизация Украины. Шестьдесят одна атака с использованием минометов. Призываем партнеров оказать давление на Россию», — написала Беца.

Russia needs destabilization of Ukraine. 61 attacks, mortars used.7 UA WIA. Urge partners exert more pressure on Ru pic.twitter.com/KYBqo5emAT — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 апреля 2018 г.

По мнению политолога Александра Дудчака, такими громкими заявлениями и призывами Украины пытается привлечь к себе внимание. Как он отметил в интервью Федеральному агентству новостей, подобного рода выпады всерьез уже не воспринимают ни Запад, ни Россия.

«Такие заявления вполне традиционны. Украина думает, что таким образом следует вектору, обозначенному Западом, — говорит эксперт. — Им же надо чем-то оправдать действия в Донбассе. Должен же всё-таки кто-то быть виноватым. Нужен внешний агрессор. Таким внешним агрессором они и называют Россию. Украинским властям кажется, что делая подобные заявления, они дают Западу повод ввести новые санкции против России, и такая позиция сейчас для них выгодна. По сути, все эти украинские заявления — фон. Всерьез их никто не воспринимает. Разве что Запад может в случае необходимости за что-то зацепиться. Но в целом никто на такие высказывания внимания не обращает. Политическое сотрясание воздуха, без которого украинские власти уже не могут.

Сейчас там каждый пытается что-то заявить. Многие хотят сыграть на теме Донбасса, — продолжает политолог. — Одни постоянно кричат: «Задушить силой!», другие — «Провести переговоры». Все это способы привлечь к себе внимание, чтобы о них не забыли. Но ясно же, что реагировать на неадекватные заявления неадекватных политиков никто не будет. Лучше бы они решали реальные проблемы, которых сейчас у людей достаточно, а не перекладывали с больной головы на здоровую».

Причиной «усилить давление» на Россию Беца назвала минометные обстрелы, но только не уточнила, что огонь открыли войска ВСУ. Ранее, как сообщили в ЛНР, Киев отправил на Донбасс тяжелое вооружение и солдат. Как отмечает официальный представитель милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, судя по тому, как ведут себя украинские власти, разрешить кризисную ситуацию они собираются только силовым способом. Он доложил и о том, что в Донбасс также прибыли боевые машины пехоты и комплексы «Град». Как заявили власти Новороссии, за последние несколько суток украинские войска несколько раз открывали минометный огонь по позициям армий ДНР и ЛНР.