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На Украине зафиксировали рекордное количество нарушений на местных выборах
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    На Украине зафиксировали рекордное количество нарушений на местных выборах

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    На Украине зафиксировали рекордное количество нарушений на местных выборах

    Киев, 30 апреля. Председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель назвал местные выборы в 40 объединенных территориальных общинах (ОТО) Украины самой грязной кампанией за всю историю их проведения с октября 2015 года.

    Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    «Политические партии и кандидаты установили рекорд как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей», — отметил Кошель.

    По его словам, информация о 25 фактах подкупа поступила к наблюдателям КИУ. Председатель организации пояснил, что три «скупщика» голосов были пойманы с поличным в день голосования, правоохранители открыли уголовные производства в пяти областях.

    Кошель также сообщил, что партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» стала рекордсменом в «скупке голосов избирателей». Н втором месте оказалась Аграрная партия, на третьем — «Наш край». 

    Напомним, ранее сообщалось, что бывший премьер Украины Арсений Яценюк может иметь президентские амбиции

    Автор: Тимур Румянцев
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