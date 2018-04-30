На Украине зафиксировали рекордное количество нарушений на местных выборах

Киев, 30 апреля. Председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель назвал местные выборы в 40 объединенных территориальных общинах (ОТО) Украины самой грязной кампанией за всю историю их проведения с октября 2015 года.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Политические партии и кандидаты установили рекорд как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей», — отметил Кошель.

По его словам, информация о 25 фактах подкупа поступила к наблюдателям КИУ. Председатель организации пояснил, что три «скупщика» голосов были пойманы с поличным в день голосования, правоохранители открыли уголовные производства в пяти областях.

Кошель также сообщил, что партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» стала рекордсменом в «скупке голосов избирателей». Н втором месте оказалась Аграрная партия, на третьем — «Наш край».

Напомним, ранее сообщалось, что бывший премьер Украины Арсений Яценюк может иметь президентские амбиции.