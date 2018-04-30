Лидер Южной Кореи считает, что Трамп достоин Нобелевской премии мира

Москва, 30 апреля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что его американский коллега Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за усилия по сдерживанию ядерной программы КНДР, передает Reuters, ссылаясь на офис Мун Чжэ Ина.

«Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир», — сказал президент Южной Кореи во время заседания кабмина.

Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил в эфире Fox News, что Трампу следует вручить Нобелевскую премию, если Пхеньян свернет ядерную программу. Он считает, что его усилия можно оценить данной наградой в случае урегулирования обстановки на Корейском полуострове.

Напомним, что 27 апреля состоялась встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, на переговорах также поднималась тема безопасности в регионе.