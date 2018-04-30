Сирия новости 30 апреля 16.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дамаске, в Идлибе взорвался мотоцикл

Сирия, 30 апреля. ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ1 к югу от Дамаска, в Идлибе взорвался мотоцикл, в подконтрольных протурецким боевикам городах Алеппо сформированы местные советы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по ИГ в Дамаске, атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе.

«Исламское государство»1: несет потери в Дамаске.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Исламского государства». Информационное агентство Almanar News пишет, что российская авиация наносит удары по опорным пунктам радикальных исламистов в районе Хаджар аль-Асвад.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) освободила от боевиков ИГИЛ1 район Аль-Кадам и ряд других территорий к югу от Дамаска. По сведениям местных источников, солдаты правительственных сил САР ликвидировали более 74 террористов ИГ.

Провинция Алеппо

Протурецкие оппозиционные группировки закончили формирование местных советов города Африн и других населенных пунктов, захваченных ранее у Демократических сил Сирии (SDF). Ранее сообщалось, что на подконтрольных боевикам территориях провинции Алеппо была организована Свободная сирийская полиция (FSP).

Напомним, курдские отряды ополчения были выбиты из районов на севере региона в рамках операции ВС Турции «Оливковая ветвь». Курдские военизированные формирования, входящие в состав коалиции SDF, считаются в Турции террористическими организациями.

Провинция Хомс

Правительственные силы САР продолжают наносить удары по пунктам дислокации группировок радикальной оппозиции на севере провинции Хомс, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@omaramer006). Twitter-канал (@M_alasad_sy) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе города Дейр Фуль. Кроме того перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями продолжаются в окрестностях населенного пункта Аль-Хула. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@JulianRoepcke).

Провинция Идлиб

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@fadigaber5), что в районе Жбара административного центра провинции Идлиб взорвался мотоцикл. Данных о пострадавших нет. Ранее сообщалось о двух взрывах на территории региона. В результате детонации СВУ в столице провинции погиб мирный житель и несколько гражданских получили ранения. Также взрыв прогремел в Джиср аш-Шугуре. Ранения получил один человек.

ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Идлиб. О боевых вылетах российской авиации пишет в Twitter (@ snhr) Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Ирак

В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента пострадал мирный житель иракской столицы.

Двое террористов «Исламского государства» были арестованы на юге провинции Дияла, пишет Iraqi News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По сведениям информагентства, у радикальных исламистов было изъято несколько единиц оружия. Также недалеко от Мосула была захвачена банда ИГ, готовившаяся к атаке на город.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)