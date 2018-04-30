ЛНР: ВСУ скрывают гибель бойца, которую нельзя списать на обстрелы в Донбассе

Луганск, 30 апреля. Руководство ВСУ скрывает гибель военнослужащего одного из инженерных подразделений из-за невозможности списать ее на результаты обстрелов, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ВСУ продолжает скрывать небоевые потери среди личного состава. По словам Андрея Марочко, 28 апреля возле населенного пункта Новоайдар погиб украинский военнослужащий Константин Паршенко.

«Однако в ежедневной сводке пресс-центра штаба «АТО» за указанный день погибших военнослужащих вооруженных сил Украины не отмечено», – отметил представитель Народной милиции.

Он добавил, что смерть солдата попытались скрыть, потому что подразделение базируется более 20 км от линии фронта. В таком случае гибель Паршенко нельзя списать на обстрелы.

Марочко считает, что гибель бойца связана с неуставными отношениями с командованием. Однако ВСУ не хотят это признавать. В ЛНР неоднократно заявляли о неудовлетворительном состоянии киевских силовиков. Многие из них употребляют крепкие спиртные напитки, мародерствуют на подконтрольной Киеву территории Донбасса.