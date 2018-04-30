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Двух мертвых тигрят обнаружили сборщики черемши в Хабаровском крае
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    Двух мертвых тигрят обнаружили сборщики черемши в Хабаровском крае

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    Двух мертвых тигрят обнаружили сборщики черемши в Хабаровском крае

    Хабровск, 30 апреля. Двух мертвых тигрят обнаружили сборщики черемши в Хабаровском крае. Предположительно, животные погибли от трех до шести месяцев назад, в настоящее время останки направлены на экспертизу в Уссурийск.

    Об инициденте сообщил директор дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Он уточнил, что страшную находку сделали накануне жители поселка Среднехoрский, занимавшиея сбором черемши.

    Сегодня на место прибыли специалисты центра, полицейские и сотрудники министерства природных ресурсов Хабаровского края. «Останки тигрят направлены на экспертизу в Уссурийск», — добавил он в комментарии агентству РИА Новости.

    Проверку по данному факту проведут и сотрудники правоохранительных органов.

     

    Автор: Алексей Громов
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