Хабровск, 30 апреля. Двух мертвых тигрят обнаружили сборщики черемши в Хабаровском крае. Предположительно, животные погибли от трех до шести месяцев назад, в настоящее время останки направлены на экспертизу в Уссурийск.

Об инициденте сообщил директор дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Он уточнил, что страшную находку сделали накануне жители поселка Среднехoрский, занимавшиея сбором черемши.

Сегодня на место прибыли специалисты центра, полицейские и сотрудники министерства природных ресурсов Хабаровского края. «Останки тигрят направлены на экспертизу в Уссурийск», — добавил он в комментарии агентству РИА Новости.

Проверку по данному факту проведут и сотрудники правоохранительных органов.