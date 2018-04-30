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Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
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    Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

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    Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

    Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин в понедельник по телефону обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, сообщает пресс-служба Кремля.

    Уточняется, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе беседы Макрон проинформировал российского лидера об итогах своего визита в США. Особое внимание он уделил состоявшимся переговорам по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

    «Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение. Обсуждались также другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня», — уточняется в сообщении пресс-службы.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе совершил рабочую поездку в Вашингтон, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом.

    Главы государств провели переговоры, на которых Макрон пытался убедить американскую сторону не выходить из ядерной сделки по Ирану, согласно которой Тегеран сократил ядерную программу в обмен на отмену санкций. По итогам встречи французский лидер констатировал, что Трамп сделку с Ираном не поддерживает.

    Автор: Василий Котов
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