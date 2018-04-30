Премьер Грузии заявил, что страна близка к НАТО «как никогда»

Тбилиси, 30 апреля. Отношения Грузии и Североатлантического альянса никогда не были такими близкими, как на сегодняшний день. Таким мнением поделился грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили во время выступления на Форуме народной дипломатии НАТО — Грузия.

«Хочу отметить, что с точки зрения практического сотрудничества и политического диалога таких динамичных и насыщенных отношений с альянсом, как в последние годы и особенно в прошлом году, не было никогда», — заявил глава правительства страны.

Он также считает, что Грузия подтвердила, что является «надежным и достойным партнером» военного блока, передает РИА Новости.

Квирикашвили подчеркнул, что у Тбилиси есть «все инструменты для подготовки к членству в Североатлантическом альянсе».

«Со стороны НАТО есть твердое признание прогресса, достигнутого Грузией в направлении осуществления демократических реформ, усовершенствования Вооруженных сил и оборонных институтов», — пояснил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает поддержки от членов альянса в связи с вступлением Грузии в блок.