В ОАЭ могут разрешить звонки в Skype и FaceTime

Москва, 30 апреля. В Объединенных Арабских Эмиратах гражданам могут разрешить совершать бесплатные звонки в Skype и FaceTime. В настоящее время переговоры об этом с властями ОАЭ ведут телекоммуникационные регуляторы, пишет Arabian Business.

После блокировки бесплатных приложений в ОАЭ местные операторы стали предлагать пользователям аналогичные платные приложения. Однако Microsoft запустил несколько центов обработки данных в ОАЭ, которые покрывают весь Ближний Восток.

Как сообщил изданию директор регулирующего органа связи Telecommunications Regulatory Authority (TRA) Хамад аль-Мансури, сейчас власти страны проводят переговоры с Microsoft и Apple.

Напомним, ранее в апреле в Саудовской Аравии открылся первый после 40 лет запрета кинотеатр.