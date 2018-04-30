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В ОАЭ могут разрешить звонки в Skype и FaceTime
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    В ОАЭ могут разрешить звонки в Skype и FaceTime

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    В ОАЭ могут разрешить звонки в Skype и FaceTime

    Москва, 30 апреля. В Объединенных Арабских Эмиратах гражданам могут разрешить совершать бесплатные звонки в Skype и FaceTime. В настоящее время переговоры об этом с властями ОАЭ ведут телекоммуникационные регуляторы, пишет Arabian Business.

    После блокировки бесплатных приложений в ОАЭ местные операторы стали предлагать пользователям аналогичные платные приложения. Однако Microsoft запустил несколько центов обработки данных в ОАЭ, которые покрывают весь Ближний Восток.

    Как сообщил изданию директор регулирующего органа связи Telecommunications Regulatory Authority (TRA) Хамад аль-Мансури, сейчас власти страны проводят переговоры с Microsoft и Apple.

    Напомним, ранее в апреле в Саудовской Аравии открылся первый после 40 лет запрета кинотеатр.

    Автор: Василий Котов
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