Донбасс, 30 апреля. Киев меняет формат силовой операции и готовит провокации в ЛНР. ДНР установила личности расстреливавших мирных граждан силовиков ВСУ. Полиция Донецкой области нашла схрон «российского оружия». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Киев ужесточает режим

Завтра вступает в действие режим операции объединенных сил (ООС) украинских войск в Донбассе и заканчивается режим «антитеррористической операции» (АТО). При этом вводится три уровня ограничения для гражданских лиц — зеленый, желтый и красный. При красном уровне перемещение гражданских лиц может полностью ограничиваться в секторе действия.

В оперативном командовании Луганской народной республики заявили, что с военной точки зрения введение красного уровня может применяться украинскими силовиками для сокрытия перемещений техники и вооружений. При этом данный режим, вполне возможно, будет задействован и в отношении международных наблюдателей.

Оперативная обстановка

На донецком направлении работали украинские минометы и гранатометы. На Горловском — киевскими силовиками применялись крупнокалиберные пулеметы и пушки боевых машин пехоты (БМП-2). По Докучаевску отработал украинский танк.

В ЛНР зафиксировано четыре обстрела украинскими войсками населенных пунктов на западном и юго-западном участках обороны. Огонь велся из 82-мм минометов и гранатометов.

Военные преступники

Военные Донецкой народной республики установили виновников обстрела Докучаевска, в результате которого погибли двое мирных жителей. Сообщается, что огонь велся силовиками Киева из состава 93-й бригады украинской армии. Руководили обстрелами командир бригадной артиллерийской группы (БрАГ) Мартыненко и командир танкового батальона Кащенко с позывным «Кащей».

Примечательно, что сам обстрел Докучаевска проходил на фоне прибытия в бригаду полтавских волонтеров и награждения военнослужащих подразделения «За верность народу Украины». Кроме того, информацию с личными данными комбата «Кащея» и Мартыненко сообщили военным республики источники из самой 93-й бригады. Это очень показательно.

«Не выдержал давления…»

В передовых частях украинской армии на данный момент проходят масштабные проверки на предмет хищений командирами разных уровней материальных средств и горюче-смазочных материалов. 53-я бригада Вооруженных сил Украины — не исключение.

По данным оперативного командования ЛНР, одного из офицеров бригады обвинили в хищениях. Майор давления не выдержал и по одной из версий пустился в бега. По другой — был убит настоящими расхитителями армейского имущества в качестве ненужного свидетеля.

Планы

Все чаще к военным ЛНР обращаются жители подконтрольных ВСУ территорий, сообщая о планах и преступлениях киевских силовиков. Накануне оперативное командование ЛНР сообщило о том, что силы специальных операций ВСУ (ССО), в частности, артиллеристы 14-й механизированной бригады ВСУ, собираются обстрелять территории республики со стороны Попасной.

Цель — вызвать ответный огонь по населенному пункту, чтобы спровоцировать потери среди мирного населения. Местные жители ввиду появившейся информации в массовом порядке планируют покинуть свои дома вблизи линии соприкосновения.

Вбросы украинских СМИ

Украинские СМИ, что называется, работают на опережение. Там, где нет официальных выводов и результатов экспертиз, подключаются «эксперты» из штатов сетевых агентств.

На днях киевские правоохранители и сотрудники СБУ в Донецкой области выявили схрон с патронами к автоматическому оружию разного калибра в количестве трех тысяч штук и противопехотной миной. В сообщении полиции называется место, количество и качественные характеристики найденных боеприпасов.

Единственным аргументом «российской принадлежности» стало якобы пребывание на вооружении РФ найденной мины ПМН-2. Но саму мину так и не предъявили общественности — только заявили о ее наличии.