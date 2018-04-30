Владелец re:Store и LEGO Георгий Генс умер на Камчатке
Москва, 30 апреля. Один из 200 богатейших российских бизнесменов Георгий Генс скоропостижно умер на Камчатке, где катался на горных лыжах.
Генс являлся основным акционером группы компаний «Ланит», в которую входит управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO Inventive Retail Group.
Вице-президент, управляющий директор «Ланита» Владимир Грибов в комментарии ФАН подтвердил информацию о смерти Генса, уточнив, что по предварительным данным, причиной стал оторвавшийся тромб.
Журнала Forbes ранее оценивал состояние Генса в 700 млн долларов.