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Слабоумие и отвага: в Госдуме назвали истеричными ультиматумами слова главы МИД Эстонии
Политика
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    Слабоумие и отвага: в Госдуме назвали истеричными ультиматумами слова главы МИД Эстонии

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    Слабоумие и отвага: в Госдуме назвали истеричными ультиматумами слова главы МИД Эстонии

    Москва, 30 апреля. Дипломатия великой державы не ставит истеричных ультиматумов. Об этом в понедельник заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, реагируя на заявление главы дипломатического ведомства Эстонии.

    Политик напомнил про «популярное» в социальных сетях выражение «слабоумие и отвага».

    «Делать подобные заявления, конечно, «отважно», но несколько странно. Ведь эти «крутые» страны говорят о мире, а сами ведут разговоры с «позиции силы», то есть агрессии. Российская дипломатия, дипломатия великой державы, не ставит истеричных ультиматумов», — подчеркнул он.

    Слуцкий добавил, что Российская Федерация ведет диалог и всегда уважает собеседника.

    Он также отметил, что для разговора с российской стороной с позиции силы необходимо иметь «либо отчаянное мужество, либо патологическую самоуверенность».

    Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Запад должен вести диалог с РФ с позиции силы и придерживаться сплоченности.

    Автор: Дана Балан
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