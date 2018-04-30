Слабоумие и отвага: в Госдуме назвали истеричными ультиматумами слова главы МИД Эстонии

Москва, 30 апреля. Дипломатия великой державы не ставит истеричных ультиматумов. Об этом в понедельник заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, реагируя на заявление главы дипломатического ведомства Эстонии.

Политик напомнил про «популярное» в социальных сетях выражение «слабоумие и отвага».

«Делать подобные заявления, конечно, «отважно», но несколько странно. Ведь эти «крутые» страны говорят о мире, а сами ведут разговоры с «позиции силы», то есть агрессии. Российская дипломатия, дипломатия великой державы, не ставит истеричных ультиматумов», — подчеркнул он.

Слуцкий добавил, что Российская Федерация ведет диалог и всегда уважает собеседника.

Он также отметил, что для разговора с российской стороной с позиции силы необходимо иметь «либо отчаянное мужество, либо патологическую самоуверенность».

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Запад должен вести диалог с РФ с позиции силы и придерживаться сплоченности.