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В Калининграде завершили подготовку военной техники для участия в параде Победы
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    В Калининграде завершили подготовку военной техники для участия в параде Победы

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    В Калининграде завершили подготовку военной техники для участия в параде Победы

    Калининград, 30 апреля. Завершилась подготовка военной техники Балтийского флота к параду, посвященному 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.

    На параде в Калининграде задействуют свыше пятидесяти единиц вооружения и военной техники, среди которых танки Т-34 и Т-72, БМП-2, БТР-82А и БТР-80, а также ЗРК С-400 «Триумф», береговые комплексы «Бал» и «Бастион», РСЗО «Град» и арторудия «Гиацинт».

    По словам Романа Мартова, вся техника прошла осмотр, проверены уровень технических жидкостей, заряд аккумуляторных батарей, световые приборы. Свыше тридцати орудий прошли окрашивание. Отмечается, что в военном параде примут участие около тысячи военных Балтфлота и свыше 600 силовиков.

    Автор: Ирина Селезнева
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