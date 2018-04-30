В Калининграде завершили подготовку военной техники для участия в параде Победы

Калининград, 30 апреля. Завершилась подготовка военной техники Балтийского флота к параду, посвященному 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.

На параде в Калининграде задействуют свыше пятидесяти единиц вооружения и военной техники, среди которых танки Т-34 и Т-72, БМП-2, БТР-82А и БТР-80, а также ЗРК С-400 «Триумф», береговые комплексы «Бал» и «Бастион», РСЗО «Град» и арторудия «Гиацинт».

По словам Романа Мартова, вся техника прошла осмотр, проверены уровень технических жидкостей, заряд аккумуляторных батарей, световые приборы. Свыше тридцати орудий прошли окрашивание. Отмечается, что в военном параде примут участие около тысячи военных Балтфлота и свыше 600 силовиков.