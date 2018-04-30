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Донбасс: в ДНР заявили о росте числа полетов украинских БПЛА около Горловки
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    Донбасс: в ДНР заявили о росте числа полетов украинских БПЛА около Горловки

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    Донбасс: в ДНР заявили о росте числа полетов украинских БПЛА около Горловки

    Донецк, 30 апреля. Оперативное командование Донецкой народной республики (ДНР) сообщило об увеличении количества полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевских силовиков в районе подконтрольного ДНР города Горловка. Об этом в понедельник рассказал заместитель командующего Эдуард Басурин.

    «Нашей разведкой зафиксировано увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов на горловском направлении в зоне ответственности 24-й бригады силовиков», — пояснил он.

    Басурин также не исключил возможность провокационных обстрелов мирных жителей со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале мая.

    В понедельник сообщалось, что киевские военные обстреляли пригород Донецка, в результате чего пострадал житель ДНР.

    Ранее оборонное ведомство республики неоднократно сообщало об изменении траектории артиллерийского огня украинских силовиков при помощи дронов.

    Напомним, киевское руководство в апреле 2014 года объявило о начале военных действий против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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