Донбасс: в ДНР заявили о росте числа полетов украинских БПЛА около Горловки
Донецк, 30 апреля. Оперативное командование Донецкой народной республики (ДНР) сообщило об увеличении количества полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевских силовиков в районе подконтрольного ДНР города Горловка. Об этом в понедельник рассказал заместитель командующего Эдуард Басурин.
«Нашей разведкой зафиксировано увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов на горловском направлении в зоне ответственности 24-й бригады силовиков», — пояснил он.
Басурин также не исключил возможность провокационных обстрелов мирных жителей со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале мая.
В понедельник сообщалось, что киевские военные обстреляли пригород Донецка, в результате чего пострадал житель ДНР.
Ранее оборонное ведомство республики неоднократно сообщало об изменении траектории артиллерийского огня украинских силовиков при помощи дронов.
Напомним, киевское руководство в апреле 2014 года объявило о начале военных действий против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.