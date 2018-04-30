Донбасс: в ДНР заявили о росте числа полетов украинских БПЛА около Горловки

Донецк, 30 апреля. Оперативное командование Донецкой народной республики (ДНР) сообщило об увеличении количества полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевских силовиков в районе подконтрольного ДНР города Горловка. Об этом в понедельник рассказал заместитель командующего Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой зафиксировано увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов на горловском направлении в зоне ответственности 24-й бригады силовиков», — пояснил он.

Басурин также не исключил возможность провокационных обстрелов мирных жителей со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале мая.

В понедельник сообщалось, что киевские военные обстреляли пригород Донецка, в результате чего пострадал житель ДНР.

Ранее оборонное ведомство республики неоднократно сообщало об изменении траектории артиллерийского огня украинских силовиков при помощи дронов.

Напомним, киевское руководство в апреле 2014 года объявило о начале военных действий против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.