Норвежец на бочках попытался пересечь украинско-румынскую границу по Дунаю

Киев, 30 апреля. Украинские пограничники задержали в Одесской области гражданина Норвегии, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу Украины.

Пересечь украинско-румынскую границу норвежец попытался необычным способом – на двух пластиковых бочках по реке Дунай. При этом, как сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины, мужчина планировал через Румынию и другие страны ЕС добраться до Африки.

«Интересным фактом является то, что границу он (норвежец – прим. ФАН) пытался пересечь с помощью двух пластиковых бочек. Горе-путешественник объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, при проверке документов выяснилось, что норвежец превысил сроки пребывания на Украине, также сотрудники погранслужбы обнаружили у мужчины порядка 130 таблеток с наркосодержащим веществом.

В отношении гражданина Норвегии были составлены процессуальные документы за за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Украины. Меру пресечения нарушителю назначит суд.