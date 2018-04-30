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Минобороны РФ назвало города, где в парадах 9 мая примет участие военная авиация
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    Минобороны РФ назвало города, где в парадах 9 мая примет участие военная авиация

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    Минобороны РФ назвало города, где в парадах 9 мая примет участие военная авиация

    Москва, 30 апреля. Минобороны РФ назвало города, где в парадах 9 мая будет задействована военная авиация. Согласно интерактивной схеме на сайте ведомства, самолеты и вертолеты примут участие в торжественных мероприятиях только в Москве и Петербурге.

    В частности, в Северной столице задействуют 45 единиц авиатехники. В остальных 26 городах, в том числе в Симферополе, Волгограде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Ростове-на-Дону, военную авиацию использовать не будут.

    В Москве в параде впервые примут участие два самолета Су-57, а также 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

    Автор: Алексей Громов
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