Минобороны РФ назвало города, где в парадах 9 мая примет участие военная авиация





Москва, 30 апреля. Минобороны РФ назвало города, где в парадах 9 мая будет задействована военная авиация. Согласно интерактивной схеме на сайте ведомства, самолеты и вертолеты примут участие в торжественных мероприятиях только в Москве и Петербурге.

В частности, в Северной столице задействуют 45 единиц авиатехники. В остальных 26 городах, в том числе в Симферополе, Волгограде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Ростове-на-Дону, военную авиацию использовать не будут.

В Москве в параде впервые примут участие два самолета Су-57, а также 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.