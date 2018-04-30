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«Что происходит на Майдане?»: киевляне испугались толпы людей с флагами компартии
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    «Что происходит на Майдане?»: киевляне испугались толпы людей с флагами компартии

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    «Что происходит на Майдане?»: киевляне испугались толпы людей с флагами компартии

    Киев, 30 апреля. В ночь на 30 апреля на центральную улицу Киева Крещатик вышли сотни людей с коммунистическими флагами и советскими лозунгами. Жителей украинской столицы напугало шествие с портретами Владимира Ленина. 

    Над Крещатиком с поздней ночи до шести утра реяли флаги коммунистической партии, а люди держали в руках портрет Ленина. Позднее выяснилось, здесь снимается фильм-биография украинского поэта Василия Стуса.

    «На Хрещатике проходит съемка национального и патриотического фильма про Василия Стуса. Просим вас отнестись с пониманием к съемочной группе и не мешать», — говорится в объявлении.

    Речь идет о ленте «Птица души», в которой приняли участие не менее 100 человек. Отмечается, что съемочная группа продолжит свою работу в Киеве. Украинцы удивляются, поскольку в стране принят закон о декоммунизации. 

    «У нас компартия вне закона. Так что происходит на Майдане?», — пишут киевляне. 

    Автор: Ирина Селезнева
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