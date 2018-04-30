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Донбасс: ВСУ сменили методику обстрелов ДНР
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    Донбасс: ВСУ сменили методику обстрелов ДНР

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    Донбасс: ВСУ сменили методику обстрелов ДНР

    Донецк, 30 апреля. Украинские силовики сменили методику обстрелов территории Донецкой народной республики, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    Он отметил, что теперь ВСУ проводят обстрелы в дневное время.

    «Как мы видим, враг переходит от методики ночных обстрелов городов к тактике нанесения ударов в утреннее и дневное время», — сказал Басурин.

    Заместитель командующего оперативным командованием ДНР подчеркнул, что в результате дневных обстрелов украинские силовики не только нанесут урон объектам инфраструктуры, но и увеличат количество жертв среди мирного населения.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на очередное перемирие, вступившее в силу в конце марта, из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

    Автор: Василий Котов
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