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Американские ученые назвали топ-5 простых советов, как продлить жизнь на 10 лет
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    Американские ученые назвали топ-5 простых советов, как продлить жизнь на 10 лет

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    Американские ученые назвали топ-5 простых советов, как продлить жизнь на 10 лет

    Кембридж, 30 апреля. Научные сотрудники из Гарвардского университета назвали пять простых советов, как продлить жизнь на десять лет. Об этом пишет издание Circulation.

    По словам американских специалистов, для продления жизни необходимо отказаться от курения и алкогольных напитков, правильно питаться, держать постоянный вес и заниматься спортом.

    «Наше исследование показало, что здоровый образ жизни остается главным способом продления жизни. К сожалению, сегодня почти никто не соблюдает эти простые правила», — рассказал профессор Фрэнк Ху.

    По словам медика, политикам и чиновникам необходимо «сформировать такую среду, в которой правильная диета, зарядка и отсутствие пагубных привычек станут популярными среди населения».

    Отмечается, что в течение последних нескольких лет гарвардские специалисты занимались исследованием воздействия на организм человека занятий спортом и отказа от негативных привычек. 

    Американские ученые назвали топ-5 простых советов, как продлить жизнь на 10 лет

    В исследовании участвовали порядка 40 тыс. медицинских работников. Сравнив продолжительность жизни здоровых докторов и их коллег по цеху, страдавших от ожирения, пагубных привычек и неактивного образа жизни, эксперты выяснили, что все эти проблемы отнимают 12-14 лет жизни.

    Автор: Дана Балан
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