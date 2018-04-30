Российская синхронистка Киселева попала в базу «Миротворца» из-за поездки в Крым

Москва, 30 апреля. Российская синхронистка, олимпийская чемпионка и ведущая шоу «Слабое звено» Мария Киселева попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поездки в Крым.

Об этом сообщается на сайте «Миротворца». Киселеву обвинили в том, что она якобы «нарушила» государственные границы Украины через закрытые пункты пропуска для организации выборов президента России на полуострове.

Напомним, ранее в базу данных «Миротворца» попал российский певец Леонид Агутин. Комментируя произошедшее, Агутин подчеркнул, что позиция «Миротоворца» не имеет ничего общего с мнением населения Украины.

Сайт «Миротворец» ведет базу данных, в которую включает украинских и российских граждан, обвиняя их в якобы «измене родине». Так, в список включены имена журналистов, посещавших Донецкую и Луганскую народные республики.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает и до сих пор считает Крым «украинской территорией».