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Ближе нас у них нет: политолог пояснил, почему в Германии призвали учиться «защищать суверенитет» именно у России
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    Ближе нас у них нет: политолог пояснил, почему в Германии призвали учиться «защищать суверенитет» именно у России

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    Ближе нас у них нет: политолог пояснил, почему экс-глава МИД Германии призвал учиться «защищать суверенитет» именно у России

    Определять свои интересы в большой политике следует поучиться у России, заявил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, говоря о том, что Европа может утратить свои позиции на международной арене. Слова экс-главы внешнеполитического ведомства приводит издание Schleswig-Holsteinisсhe Zeitung.

    «Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней еще считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — отметил Габриэль.

    Как подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей политолог Александр Асафов, говоря о Европе, Зигмар Габриэль имел в виду в первую очередь Германию. По его мнению, сейчас страна вынуждена заботиться о защите своего суверенитета.

    «Недавно между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом прошла встреча на высшем уровне. И ее результат показал, что если Германия хочет остаться в комфортном положении и дальше поддерживать Соединенные Штаты по внешнеполитическим вопросам, страна станет уязвимой: в данном случае вопрос уже касается финансовых интересов и американского видения энергетической безопасности Европы. А это означает экспансию газа из США на европейский рынок, — подчеркивает политолог. — При этом раскладе Германия для США — цель номер один, ведь государство сейчас зависит от российского газа, и перейти на американский — невозможно физически. Даже если Германии будет предложено покупать его по выгодной цене. Такова специфика химической промышленности. Там множество факторов».

    Ближе нас у них нет: политолог пояснил, почему экс-глава МИД Германии призвал учиться «защищать суверенитет» именно у России

    По мнению Александра Асафова, дальнейшее следование интересам США грозит Германии экономическими потерями.

    «Сейчас Германия вынуждена защищать свой суверенитет, и в данном случае российский политический опыт может быть полезным. Наша страна давно находится под американскими санкциями и научилась  жить и развиваться вне зависимости от внешних ограничений. И судя по внешнеполитической риторике Трампа, Германии тоже вскоре придется пережить политические сложности, обусловленные экономическими интересами США в Европе. На встрече с Трампом Меркель отметила, что Германии следует брать на себя больше ответственности за свое будущее и защищать свой суверенитет в различных направлениях, особенно в экономическом. Иначе страна просто-напросто перестанет быть экономическим мотором Евросоюза».

     Асафов обратил внимание и на то, что лучше, чем российский пример защиты политических интересов, Германии не найти.

    «Необходимо проанализировать политический опыт России за несколько лет и посмотреть, какими последствиями обернулись для нашей страны санкции, учитывая, что страна развивалась без оглядки на мнение Запада. Германии только придется с этим столкнуться, и учиться выходить из ситуации действительно следует у России. По менталитету ближе нас у них нет. КНДР и Иран, которые тоже попали в немилость к США, сильно отличаются от Германии и по образу жизни, и по способу мышления».

    На встрече со студентами экс-глава МИД Германии обратил внимание и на то, как Россия отстаивает свои интересы в Сирии. Одной из главных проблем Европы Габриэль назвал ее разобщенность и посоветовал студентам и политикам не смотреть на происходящее в мире наивно.

    Автор: Алина Чемерис
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