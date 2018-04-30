Ближе нас у них нет: политолог пояснил, почему в Германии призвали учиться «защищать суверенитет» именно у России

Определять свои интересы в большой политике следует поучиться у России, заявил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, говоря о том, что Европа может утратить свои позиции на международной арене. Слова экс-главы внешнеполитического ведомства приводит издание Schleswig-Holsteinisсhe Zeitung.

«Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней еще считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — отметил Габриэль.

Как подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей политолог Александр Асафов, говоря о Европе, Зигмар Габриэль имел в виду в первую очередь Германию. По его мнению, сейчас страна вынуждена заботиться о защите своего суверенитета.

«Недавно между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом прошла встреча на высшем уровне. И ее результат показал, что если Германия хочет остаться в комфортном положении и дальше поддерживать Соединенные Штаты по внешнеполитическим вопросам, страна станет уязвимой: в данном случае вопрос уже касается финансовых интересов и американского видения энергетической безопасности Европы. А это означает экспансию газа из США на европейский рынок, — подчеркивает политолог. — При этом раскладе Германия для США — цель номер один, ведь государство сейчас зависит от российского газа, и перейти на американский — невозможно физически. Даже если Германии будет предложено покупать его по выгодной цене. Такова специфика химической промышленности. Там множество факторов».

По мнению Александра Асафова, дальнейшее следование интересам США грозит Германии экономическими потерями.

«Сейчас Германия вынуждена защищать свой суверенитет, и в данном случае российский политический опыт может быть полезным. Наша страна давно находится под американскими санкциями и научилась жить и развиваться вне зависимости от внешних ограничений. И судя по внешнеполитической риторике Трампа, Германии тоже вскоре придется пережить политические сложности, обусловленные экономическими интересами США в Европе. На встрече с Трампом Меркель отметила, что Германии следует брать на себя больше ответственности за свое будущее и защищать свой суверенитет в различных направлениях, особенно в экономическом. Иначе страна просто-напросто перестанет быть экономическим мотором Евросоюза».

Асафов обратил внимание и на то, что лучше, чем российский пример защиты политических интересов, Германии не найти.

«Необходимо проанализировать политический опыт России за несколько лет и посмотреть, какими последствиями обернулись для нашей страны санкции, учитывая, что страна развивалась без оглядки на мнение Запада. Германии только придется с этим столкнуться, и учиться выходить из ситуации действительно следует у России. По менталитету ближе нас у них нет. КНДР и Иран, которые тоже попали в немилость к США, сильно отличаются от Германии и по образу жизни, и по способу мышления».

На встрече со студентами экс-глава МИД Германии обратил внимание и на то, как Россия отстаивает свои интересы в Сирии. Одной из главных проблем Европы Габриэль назвал ее разобщенность и посоветовал студентам и политикам не смотреть на происходящее в мире наивно.