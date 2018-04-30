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Давить до полной денуклеаризации: США и Япония договорились о дальнейших действиях в отношении КНДР
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    Давить до полной денуклеаризации: США и Япония договорились о дальнейших действиях в отношении КНДР

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    Давить до полной ненуклеаризации: США и Япония договорились о дальнейших действиях в отношении КНДР

    Токио, 30 апреля. Вашингтон и Токио намерены продолжать давление на Пхеньян, чтобы добиться полной денуклеаризации Северной Кореи.

    Об этом после переговоров госсекретаря США Майкла Помпео и японского министра иностранных дел Таро Коно сообщило агентство «Киодо». Встреча высокопоставленных дипломатов прошла в Аммане.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что этот вопрос обсудили и президент США Дональд Трамп с премьером Японии Синдзо Абэ. Оба при этом подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации КНДР.

    Накануне стало известно о том, что Ким Чен Ын в любое время готов приступить к диалогу с Японией. В этот же день лидер КНДР назвал условия отказа от ядерного оружия. По его словам, полная денуклеаризация Корейского полуострова произойдет, если будет достигнуто соглашение с США об окончании войны.

     

    Автор: Алексей Громов
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